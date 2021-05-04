شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تُضاعف أرباح "صناعات كهربائية" بأكثر من 7 مرات في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة صناعات كهربائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 720.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 848 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 11.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات، وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وارتفعت المبيعات إلى 167.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 139.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وفي المُقابل، انخفضت المصروفات المالية من 2.1 مليون ريال إلى 1.8 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 23.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 40.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.