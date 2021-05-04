شكرا لقرائتكم خبر عن الانخفاض في قيمة المبيعات يهبط بأرباح "أسمنت المدينة" 8.6% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 8.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 66 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 72.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 66.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 72.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض متوسط سعر البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية، والإدارية والمصروفات البيعية والتسويقية.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 170.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 170.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 222.04 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 190 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.