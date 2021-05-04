شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "العربي الوطني" تتراجع 9.6% بالربع الأول لانخفاض صافي دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للبنك العربي الوطني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 9.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 582 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 644 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مخصص خسائر الائتمان، قابله زيادة في مكاسب بيع استثمارات في أدوات الدين وزيادة الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وانخفاض رواتب ومصاريف الموظفين.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.2 مليار ريال مقابل دخل عمولات خاصة بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال خلال العام 2020 مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الاتعاب والعمولات،الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وصافي أرباح تحويل العملات الأجنبية، قابله زياده في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الاخرى.