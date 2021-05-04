شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يدفع الأسهم الأمريكية نحو التراجع في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف أداء القطاع التكنولوجي ومتابعة تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" قد أعلنت جميعها الأسبوع الماضي عن نتائج اعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول من عام 2021، وحققت هذه الشركات إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن جائحة كورونا لا سيما في ظل تفاقم الأزمة بالهند وتسجيل الدولة الآسيوية زيادة يومية قياسية من الإصابات والوفيات، وذلك نتيجة تحور الفيروس وتفشي المرض بوتيرة سريعة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 224 نقطة) إلى 33889 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 291 نقطة) إلى 13603 نقاط، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 4145 نقطة.