شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إيرادات المملكة في الربع الأول 2021 نحو 205 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت وزارة المالية التقرير المالي الربــع ســنوي للميزانية ، حيث احتوى علــى بيانــات تفصيليــة لحركــة اإليــرادات والمصروفــات خــال الربــع المحــدد بالتقريــر، إضافــة إلــى الفائــض )أو العجــز( المحقــق وآليــة تمويلــه والديــن العــام. وتسـعى وزارة الماليـة مـن خـال نشـر هـذا التقريـر - بشـكل دوري - إلـى إعطـاء مزيـد مـن الشـفافية حـول أداء الماليـة العامــة وفــق معاييــر اإلفصــاح المالــي. كمــا تجــدر اإلشــارة إلـى أن إعـداد الميزانيـة العامـة للدولـة يتـم علـى األسـاس المحاسـبي النقـدي، مـع العلـم أن البيانـات الماليـة الـواردة فـي التقريـر مبوبـة حسـب دليـل إحصـاءات ماليـة الحكومـة )2014 GFSM ،) ُ الــذي يصــدره صنــدوق النقــد الدولــي كتصنيــف عالمــي موحــد. كمــا يتضمــن التقريــر قائمــة بالمصطلحــات وشــروحاتها.

وأظهرت بيانات الميزانية في الربع الأول من العام الحالي، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال في نفس الربع ، طبقا للبيان الصادر اليوم.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت المصروفات 6 % إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال، وتراجع العجز 78 % ، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.وأعلنت وزارة المالية بأن إيرادات المملكة في الربع الأول 2021 نحو 205 مليارات ريال.

وأضافت الوزارة إلى أن مصروفات المملكة في الربع الأول بلغت نحو 212 مليار ريال ، مؤكدة بأن عجز ميزانية المملكة في الربع الأول بلغ 7.4 مليارات ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول بلغت 117 مليار ريال ، حيث شكلت الإيرادات النفطية للمملكة 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول