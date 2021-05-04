شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مع تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، مدعومة بتجاوز التوقعات بحدوث تعاف اقتصادي في الدول المتقدمة لمخاوف المستثمرين بشأن الطلب على الوقود في الهند.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 8ر1% إلى 75ر68 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 2ر1% يوم أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية حزيران/يونيو بنسبة 7ر1% إلى 56ر65 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت بنسبة 4ر1% في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر صرف الدولار وعائدات السندات الحكومية الأمريكية بعد انخفاضها ليومين متتاليين وسط تفاؤل بأن التعافي الاقتصادي العالمي يسير بخطى سريعة، وذلك بفضل تقدم حملات التطعيم ضد كورونا في معظم دول العالم المتقدمة.

واقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تخفيف القيود على زيارة التكتل، الذي يضم 27 دولة، بالتزامن مع تسارع حملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.