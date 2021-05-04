شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الذهب عن ذروة شهرين مع تماسك الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزلت اسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1786.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط عند 1797.75 دولار يوم الاثنين. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1785.50 دولار.