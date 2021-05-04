شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط مع تسارع وتيرة الجائحة بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد أن خفف المزيد من الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق وسعى الاتحاد الأوروبي لجذب المسافرين، مما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19.

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 67.49 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادة 1.2 بالمئة أمس الاثنين.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 64.43 دولار للبرميل بعدما ربحت 1.4 بالمئة أمس.