شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحول الدولار للصعودي في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، ليوقف سلسلة انخفاض استمرت شهرا، إذ يعكف المستثمرون على معرفة ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي الأمريكي الكبير قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، مع ترقبهم بيانات اقتصادية تالية وخطابات بشأن السياسة لاستقاء مؤشرات.

وارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.2 بالمئة مقابل الين واليورو والجنيه الاسترليني في تعاملات جاءت محدودة بسبب عطلة في كل من الصين واليابان. وصعد أكثر قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للتجارة، بينما ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من من العملات الرئيسية الأخرى 0.2 بالمئة إلى 91.151.