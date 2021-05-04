شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأسترالي يسجل فائضاً تجارياً بـ 5.574 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن تسجيل الاقتصاد الأسترالي فائضا تجاريا قدره 5.574 مليار دولار أسترالي في شهر مارس الماضي لعام 2021م.

وأوضح البيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية انخفضت بقيمة 681 مليون دولار أسترالي لتصل إلى 38.274 مليار دولار أسترالي, بينما ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 1.340 مليار دولار أسترالي لتصل إلى 32.7 مليار دولار أسترالي