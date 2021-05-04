شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 1% مدعومًا بتعافي الاقتصاد الأمريكي والصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة اليوم الاثنين، بينما أشارت أرقام اقتصادية صينية ومعدلات توزيع اللقاح في الولايات المتحدة إلى تعاف قوي للطلب في أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 80 سنتا، أو 1.2 بالمائة، لتسجل عند التسوية 67.56 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 1.4 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 64.49 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تعافيا للطلب من جائحة فيروس كورونا.