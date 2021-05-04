شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تحقق ٩٩% من متطلبات المحتوى المحلي للمنافسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية نتائج التقييم لتطبيق آليات المحتوى المحلي للتقرير السنوي في منافسات ومشتريات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العام المنصرم ٢٠٢٠ م.

وشكلت منافسات الرئاسة الواردة في التقرير السنوي، التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي ما نسبته ٩٩ % من إجمالي قيمة المنافسات.

وذلك وفق التوجيهات المستمرة من قبل الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق رؤية المملكة (٢٠٣٠).