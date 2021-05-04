شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الاثنين بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف قيود كوفيد-19 على السياحة، بينما تلقت المعنويات دفعة إضافية من بيانات قوية لنشاط المصانع ومبيعات التجزئة وموسم إيجابي لأرباح الشركات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات السفر والترفيه 0.2 بالمئة بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية بالسماح لمسافرين أجانب من عدد أكبر من الدول بدخول التكتل، على أمل تعزيز صناعة السياحة هذا الصيف.

لكن المكاسب في قطاع السفر قيًدتها عطلة في أسواق المملكة المتحدة بالنظر إلى أن الأسهم البريطانية تشكل الجانب الأكبر من القطاع. وأبقت عطلة المملكة المتحدة أيضا أحجام التداول ضعيفة في أرجاء الأسواق الأوروبية.