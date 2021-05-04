شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تطور هاتفاً قابلاً للطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

في خطوة طال انتظارها من جانب مترقبي عالم الهواتف الذكية، كشف أحد المحللين التقنيين مينج تشي كو، أن عملاق التكنولوجيا «أبل» طورت هاتفاً يعمل بالطي، لافتاً إلى أنه من المنتظر طرحه بحلول العام 2023، وفق ما ذكر موقع «ماشبيل» التقني.

ونقل الموقع عن تشي كو، بأنه يتوقع أن يتم إنتاج ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون هاتف «أيفون» قابل للطي في 2023. وسيتضمن الهاتف شاشة قابلة للطي مقاس 8 بوصات، ويعتمد طية واحدة، من نوع «أوليد». وخمن مينج أن «آيفون» قد يتبنى أسلاكاً نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يمنح «أبل» ميزة تنافسية في سوق الأجهزة القابلة للطي. وستكون هذ التقنية في العرض ضرورية للأجهزة القابلة للطي في المستقبل، خصوصاً التي تدعم أكثر من طية واحدة، بحسب موقع «أي آي تي نيوز».

وأوضح تشي كو أنه «ستكون الهواتف القابلة للطي ميداناً لتنافس شركات الهواتف بعد طفرة الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات». وأضاف أن توجه «أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، بات ضرورياً، وذلك في ضوء إقبال مصنّعي الهواتف على اقتحام هذا المضمار».