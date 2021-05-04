شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الثلاثاء.. وتراجع قطر ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.09% رابحًا 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10318.94 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.37% رابحًا 22.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6117.46 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار درهم عند مستوى 889.686 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.47% رابحًا 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1500.93 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.43% خاسراً 47.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.34 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% خاسرًا 10.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.82 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.09% رابحًا 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 10318.94 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.82% رابحًا 446.71 نقطة ليغلق عند مستوى 24989.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 238.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.39%، 0.38%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.98%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.8%، ثم قطاعي النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.69%، 0.64%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%.

وقفز 92 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.96%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 6.54%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.02%، وتراجع 88 سهمًا على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 2.97%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 2.9%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 365.7 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.37% رابحًا 22.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6117.46 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار درهم عند مستوى 889.686 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 180.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم عبر تنفيذ 2162 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لمواد البناء" بنسبة 3.85%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 3.72%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 6.25%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.47%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.84%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 287.5 مليون درهم.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.47% رابحًا 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1500.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 532.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 56.55% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 6.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة التكافل الدولية بنسبة 9.09%، وصعد سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.89%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.82% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.29% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.51%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.57%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحًا 3.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6183.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 4.53 نقطة ليغلق عند مستوى 6683.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسرًا 0.09 نقطة ليغلق عند مستوى 5222.29 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.23% رابحًا 12.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5389.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 498 مليون سهم بقيمة 81.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، 0.14%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.11%.

بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.210% رابحًا 7.854 نقطة ليغلق عند مستوى 3797.308 نقطة، وبلغ حجم التداول 16.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال عبر تنفيذ 827 صفقة لعدد 58 سهمًا.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 4.35%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 2.94%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.43%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.22%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم " الجزيرة للمنتجات الحديدية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 298.2 ألف ريال عماني.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.43% خاسراً 47.60 نقطة ليغلق عند مستوى 10895.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 168.2 مليون سهم بقيمة 380.7 مليون ريال عبر تنفيذ 7774 صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفع 13 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.5%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.39%، 0.38%، على التوالي، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.37% خاسرًا 10.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.3 مليون سهم محققة ما قيمته 121.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1881 صفقة لعدد 30 سهمًا، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة عمان للتمويل بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.96%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.98%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.19%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.8 مليون ورقة بقيمة 19.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.50%.