شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وتباين سعره فى البنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع"، وذلك فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وفى سياق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى 48.99 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.81 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.25 جنيه.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.