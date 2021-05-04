شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم الثلاثاء.. خام برنت بـ66.44 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر خام برنت اليوم الثلاثاء 4-5-2021 عند 66.44 دولارا للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ل63.38 دولارا للبرميل.

وكان تقرير لمنظمة الدول للعربية المصدرة للنفط "أوبك"، ذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 93 مليون برميل يوميا، أى بنسبة تراجع تبلغ 1.2% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 0.8 % ليصل إلى نحو 43.3 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب باقى دول العالم بنسبة 2.8% ليصل إلى نحو 49.7 مليون برميل يوميا.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط ارتفعت نحو 5% الأربعاء، وسط تفاؤل حيال عودة الطلب بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبه بيانات المخزون الأمريكي، وذلك بعد أن عصفت إغلاقات مكافحة فيروس كورونا باستهلاك الوقود العام الماضي، حيث انخفضت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وسجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيا منخفضا، وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.