شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 7 أسابيع قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفضل آمال تحسن مستويات الطلب فى الولايات المتحدة وأوروبا ،بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا ،فى ظل تباطؤ وتيرة انتشار الموجة الأخيرة للفيروس ،مع تسارع وتيرة التطعيم ضد العدوى ، يأتي هذا قبل صدور بيانات أولية لمخزونات الخام الأمريكية ضمن التقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 65.82$ الأعلى منذ 15 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 64.47$، وسجل أدنى مستوي عند 64.32$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.9% إلى مستوي 69.02$ للبرميل الأعلى منذ 17 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 67.72$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.38$.

عند تسوية الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% ، فى رابع مكاسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

فى ظل تباطؤ وتيرة انتشار الموجة الأخيرة لفيروس كوفيد-19 مع التقدم المذهل فى وتيرة التطعيم ضد العدوى فى معظم الولايات الأمريكية ،يتجه المسؤولين فى ولايات نيويورك ونيوجيرسي و كونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة الفيروسية.

ويتجه أيضا الاتحاد الأوروبي لتخفيف قيود الإغلاق فى القارة العجوز ، مع الانفتاح على استقبال المزيد من الزوار الأجانب الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ومن شأن تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ،مع السماح بالسفر لقضاء العطلات الصيفية ، فضلا عن زيادة التنقل داخل وبين المدن الكبرى ،سوف تتحسن بشدة مستويات استهلاك الوقود ،وبالتالي سوف يرتفع الطلب العالمي على النفط.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.