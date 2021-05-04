شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفضل انتعاش السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد انتعاش عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 91.39 نقطة الأعلى منذ 22 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.00 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.98 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.4% ، بعد بيانات ضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة ، وتصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" إن الانتعاش الاقتصادي حتى الآن ليس كافيا للحث على تشديد السياسة النقدية.

زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من واحد بالمئة ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبيل صدور بيانات هامة هذا الأسبوع عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول وتيرة انتعاش النمو لأكبر اقتصاد فى العالم.