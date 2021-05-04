شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، مع استمرار كبرى الشركات والبنوك فى أوروبا الإفصاح عن نتائج أعمال تفوق التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ، بالإضافة إلى تزايد آمال انتعاش الاقتصاد العالمي مع البدء فى تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.3% حتى الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، مع صعود قوي لقطاع السفر والترفيه.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.5% ، فى ظل ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية بقيادة النحاس.

لا تزال كبرى الشركات والبنوك فى أوروبا تعلن نتائج أعمال تفوق التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال.

ارتفع سهم "أيه أم أس" بحوالي 6% بعدما أعلنت الشركة النمساوية لصناعة الرقائق أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الأول ،وصعد سهم "باندورا" بأكثر من 5% بعدما أعلن صانع المجوهرات الدنمركي عن زيادة فى مبيعات الربع الأول.

وفى ظل تباطؤ وتيرة انتشار الموجة الأخيرة لفيروس كوفيد-19 مع التقدم المستمر فى وتيرة التطعيم ضد العدوى ،يتجه المسؤولين فى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة مع السماح بالمزيد من السفر والرحلات.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.3% ، بعد بيانات ضعيفة عن الأنشطة الاقتصادية الأمريكية ، قلصت احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا تراجع مؤشر داكس بنسبة 0.4% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.