شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 10 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى عشرة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط علميات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,781.42$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,792.86$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,793.17$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أسابيع عند 1,797.92$ للأونصة ، بعد بيانات ضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة خلال نيسان/ أبريل.

وعقب تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" بأن الانتعاش الاقتصادي حتى الآن ليس كافيا للحث على تشديد السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.4% ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 91.39 نقطة ،ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من واحد بالمئة ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.16 طن متري ، فى أول زيادة منذ 19 نيسان/أبريل الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,018.20 طن متري.