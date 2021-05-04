شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف العمليات يصعد بأرباح "بنك الاستثمار" 41% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للبنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 41.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 151 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، و رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، قابله ارتفاع في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

وفي المُقابل، حقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 543 مليون ريال مقابل دخل عمولات خاصة بلغ 583 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 980 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 239 مليون ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وإيجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.