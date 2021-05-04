شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تداعيات أزمة كورونا يهبط بأرباح "دور للضيافة" 83% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دور للضيافة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الانخفاض في الأرباح بنسبة 82.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 21 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى استمرار تداعيات أزمة كورونا (COVID 19) وما نتج عنها من تحديات تشغيلية لفنادق الشركة مما أدى إلى تدني إيرادات فنادق الشركة بمدينة مكة المكرمة نظراً لتوقف العمرة الخارجية والانخفاض الحاد في الطلب على الفنادق الأخرى نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وتراجعت المبيعات إلى 100.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 139.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وسجلت الشركة خسائر سنوية عن عام 2020 بلغت 49.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 53 مليون ريال في عام 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر إلى انخفاض إيرادات الضيافة نتيجة إغلاق منشآت الشركة بمدينة مكة المكرمة بسبب جائحة "كورونا" Covid-19 والتي أدت إلى توقف موسم العمرة والحج.