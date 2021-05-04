شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو ترتفع 30% بالربع الأول وإدارتها تُوصي بتوزيعات نقدية بـ 70 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 30.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 81.4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 62.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 151.9 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 129.7 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

وارتفعت المبيعات إلى 272.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 225.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021، بواقع 0.3518 ريال سعودي للسهم.

وسجلت الشركة أرباحاً سنوية عن عام 2020 بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار)، بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في عام 2019.

وعزت الشركة، في بيان سابق، سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار ‫النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.