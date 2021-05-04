شكرا لقرائتكم خبر عن «دي إكس بي»: الخسائر المتراكمة تراجعت إلى 13% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس إن الخسائر المتراكمة انخفضت من 98% إلى 13% بسبب تحويل السندات القابلة إلى التحويل والديون المصرفية التي تم الاستحواذ عليها من الشركة إلى أسهم مصدرة جديدة للشركة.

وأضافت الشركة في إفصاح لها على موقع سوق دبي المالي أن الخسائر المتراكمة في الشركة بلغت وفقاً للبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2021 نحو 8.2 مليار درهم.