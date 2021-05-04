شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب إلى 120 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عدنان كاظم، أن الشركة تعتزم استعادة نحو 70% من طاقتها بحلول موسم السفر قبل نهاية 2021.

وقال كاظم في مؤتمر صحفي بدبي: إن شركة الطيران استأنفت رحلات الركاب إلى 120 وجهة، مما يشكل نحو 85% من وجهاتها قبل الجائحة.

تعمل الناقلة التابعة لحكومة دبي بخفض كبير لطاقتها منذ أن تسببت الجائحة في وقف رحلاتها الجوية لعدة أسابيع في العام الماضي من مارس/آذار.

ومنذ ذلك الحين، استعادت عمليات من خلال 151 طائرة بوينج 777، غير أن طائراتها عريضة البدن من طراز إيرباص إيه 380 لا تزال متوقفة.

وأضاف عدنان كاظم «لدينا بالفعل خطة لاستعادة نحو 70% من طاقتنا قبل نهاية 2021».

(رويترز)