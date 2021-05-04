شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد "جاردن سيتى الجديدة" والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بالحى الحكومى، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بمساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، ويضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وتم اعتماد تصميم معمارى مخلتف فى هذا الحى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى ووسط البلد بالقاهرة.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، الحي الحكومي، وأعمال البنية التحتية الجارى تنفيذها للحي بالكامل، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها، تمهيداً لقرب انتقال الموظفين إلى المقار الوزارية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.