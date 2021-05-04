شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام.
عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.
عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها.
أونصة الذهب 1783 دولارا.
يتوقع المتابعون لحركة الذهب عالميًا ومحليًا حدوث ارتفاعات في سعر المعدن الأصفر، وذلك بسبب زيادة كبيرة في معدلات ومنحنى الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول.
وقال ممدوح عبدالله أحد منتجى الذهب في مصر، إن أسعار الأونصة ارتفعت بالفعل بمستهل تداولات هذا الأسبوع بنسبة 0.52%، لتصعد لمستويات اقتربت من 1780 دولار، مع استمرار الدفع نحو الارتفاع جراء القلق الكبير في العالم من تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السعر قابل للارتفاع مجددًا في التداولات العالمية، في ظل تخوف للمستثمرين من انكماش اقتصادي مجدداً، بسبب منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مع الاتجاه للإغلاق الاقتصادي لدول ذات اقتصاديات كبيرة.