شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم استقرار عند 780 جنيها للجرام من عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، رغم أن الأسعار العالمية للذهب صعدت بصورة كبيرة في وقت متأخر من مساء الاثنين وهو ما رفع الذهب في مصر إلي 785 جنيها وقت إغلاق السوق بالقاهرة، لكن عادت الأسعار للهبوط عالمياً وهو ما جعل سعر الذهب ينزل إلي نفس مستويات سعر فتح التداول ظهر أمس الاثنين عقب صعودها 4 جنيهات.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1783 دولارا.

يتوقع المتابعون لحركة الذهب عالميًا ومحليًا حدوث ارتفاعات في سعر المعدن الأصفر، وذلك بسبب زيادة كبيرة في معدلات ومنحنى الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول.

وقال ممدوح عبدالله أحد منتجى الذهب في مصر، إن أسعار الأونصة ارتفعت بالفعل بمستهل تداولات هذا الأسبوع بنسبة 0.52%، لتصعد لمستويات اقتربت من 1780 دولار، مع استمرار الدفع نحو الارتفاع جراء القلق الكبير في العالم من تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السعر قابل للارتفاع مجددًا في التداولات العالمية، في ظل تخوف للمستثمرين من انكماش اقتصادي مجدداً، بسبب منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مع الاتجاه للإغلاق الاقتصادي لدول ذات اقتصاديات كبيرة.