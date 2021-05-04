شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، لينخفض فى البنك الأهلى المصرى 48.99 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.04 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى51.81 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك "البنك التجارى الدولى cib" سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.81 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.99 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.04 جنيه.

52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.19 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.96 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.86 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.05 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.