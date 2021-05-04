شكرا لقرائتكم خبر عن رفض أصحاب المحال التجارية وراء تأخير استكمال فندق كونتيننتال بتكلفة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت أعمال إنشاء مشروع فندق كونتيننتال بمنطقة الأوبرا فى وسط القاهرة، الفترة الماضية؛ نتيجة استمرار الخلافات بين الشركة القابضة للسياحة، وعدد من أصحاب ومستأجرى المحال التجارية القديمة بالطابق الأراضى من الفندق، ورفضهم قيمة التعويضات، علاوة على حصول بعضهم على أحكام قضائية؛ لوقف رخصة الهدم وبالتالى وقف تنفيذ المشروع التاريخى، الذي يتكلف تنفيذه اكثر من 2 مليار جنبه.

وانتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تغيير تصميم الفندق من الطراز الحديث لنفس طرازه القديم، حيث سيتكون من 250 غرفة ويضم قاعتي مؤتمرات و3 قاعات اجتماعات ومطعمين وجيم وسبا وحمام سباحة ومحلات تجارية وجراج 3 طوابق، يستوعب 691 سيارة، مع الاحتفاظ بواجهة الفندق من ناحية شارع عدلى كما هى منذ الإنشاء عام 1870.

وأشارت مصادر لـ"الخليج 365" إلى أنه جارى استكمال التفاوض مع بقية المستأجرين حوالى 150 فردا، تمهيدا لدفع تعويضات لهم لإنهاء الخلافات تماما من خلال وضع آليات للتعويضات لشاغلى المحلات بالفندق وفقاً للضوابط التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أن رخصة هدم الفندق تحمل رقم 12/01/16/4 تاريخ 31 يناير 2016 كمنشأ آيل للسقوط، وتاريخيا فإن فندق كونتيننتال؛ تم بناؤه خلال عصر الخديوى إسماعيل، عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى "فندق جراند كونتيننتال، عام 1908".