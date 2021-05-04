شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء فى أولى تعاملات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-5-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك "البنك التجارى الدولى cib" سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.18 جنيه.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.