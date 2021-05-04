شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1.2$ ،فى طريقه صوب تكبد ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، عقب انتعاش عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.1998$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2064$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2064$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، بفضل انخفاض عائد السندات الأمريكية عقب بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.4% ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 91.39 نقطة ،ليستأنف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين والتي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بأكثر من واحد بالمئة ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى أسواق المال العالية.

وهبط عائد السندات لأدنى مستوى فى أسبوع بالأمس بعدما أظهرت بيانات معهد التزويد الأمريكي تباطؤ الأنشطة الصناعية فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى نيسان/أبريل ،وبعدما قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" إن الانتعاش الاقتصادي حتى الآن ليس كافيا للحث على تشديد السياسة النقدية.