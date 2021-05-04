شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز لم يستطع الحفاظ على مكاسب – تحليل – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم ماكدونالدز (MCD) في تداولاته المبكرة بآخر جلساته محققاً أعلى سعر له عند 238.08، ارتد السهم منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.22% بما يعادل -0.52 نقطة ليستقر على سعر 235.56 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى ا لمتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 231.76، ليستهدف مستوى المقاومة 243.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه