شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 54.57، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.93% بما يعادل 0.50 نقطة ليستقر على سعر 54.48 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 54.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 58.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد