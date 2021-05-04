شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -0.45 نقطة ليستقر على سعر 153.36 دولار، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 148.90، ليستهدف مستوى المقاومة 161.59.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه