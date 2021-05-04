شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 2.48 نقطة ليستقر على سعر 165.21 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 166.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 173.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد