شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعاود الارتفاع – تحليل – 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.02% بما يعادل 2.87 نقطة ليستقر على سعر 144.75 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 135.90، ليستهدف مستوى المقاومة 151.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد