شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التعدين والسفر والطاقة تدعم بورصات أوروبا وسط رهانات على التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت أسهم القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل التعدين والسفر والطاقة مكاسب الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، وتفوق أداء الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المئة، وتقدم المؤشر الألماني داكس 0.2 في المئة، وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 في المئة.

وربح قطاع السفر والترفية 1.3 في المئة، وهي الزيادة الأكبر في أوروبا، مستفيداً من توقعات بريطانيا إعلان قائمة خضراء للدول التي يمكن لمواطنيها السفر إليها لتمضية عطلات.

كما ارتفع قطاعا التعدين والنفط والغاز بأكثر من واحد في المئة مع توقعات بتعاف اقتصادي قوي بفضل برامج تطعيم ضخمة في الدول المتقدمة وتحفيز غير مسبوق.

وواجهت أسهم التكنولوجيا مصاعب بعدما تعرضت نظيراتها لضغوط في وول ستريت أمس الاثنين.

وقفز سهم شركة داسو لصناعة الطائرات 5.2 في المئة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنها وقعت عقداً مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال.

(رويترز)