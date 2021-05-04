شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تسجيل 2600 علامة تجارية في الإمارات خلال 4 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تسجيل ملكيتها إلى 2600 علامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد.

وتظهر الإحصائيات أن عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعاملات التجارية وصل إلى 512 طلبا خلال شهر إبريل من العام الجاري بالمقارنة مع 500 طلب في مارس من العام ذاته.

وكان إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات وصل إلى نحو 2088 طلباً خلال الربع الأول من العام 2021.

ويعد النمو المتواصل لعدد طلبات إعادة تثبيت ملكية العلامات التجارية في الإمارات مؤشراً على النشاط الذي لا يزال يظهره القطاع منذ بداية العام الحالي.

ويتخذ العديد من الشركات العالمية التي تحمل علامات تجارية دولية من الإمارات مقراً إقليمياً لممارسة أنشطتها التي عادت للنمو بقوة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع زيادة وتيرة حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن شركات العلامات التجارية الكبرى التي قامت بإعادة تثبيت ملكيتها تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة، وفي مقدمتها التجارة والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في إبريل الماضي أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الامارات بلغ 5944 وكالة في نهاية العام 2020 إضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري2021.

(وام)