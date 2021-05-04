شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-5-2021، أمام الجنيه المصرى، فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار، فى حين انخفص صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لبيانات البنك الأهلى المصرى لـ 48.99 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية اليوم الرسمية. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.86 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.86 جنيه للشراء.

19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.78 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.75 جنيه.

18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.04 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.78 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.79 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.76 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

18.97 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.74 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.