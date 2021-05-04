شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 0.7650، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 0.7765، حيث يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي