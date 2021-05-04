شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأعلى بشكل هادئ ليبدأ اختبار حاجز 68.00، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وتأكيد التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 69.00 ثم 70.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 66.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.40 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد