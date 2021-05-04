شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط بتقديم تداولات إيجابية الآن ليبتعد تدريجياً عن مستوى 64.35، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 65.60 كمحطة أولى، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 67.95 كمحطة إيجابية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 64.35 كشرط أول لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد