شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق 1785.00 بعد اختراقه مسبقاً ويحافظ على ثباته فوقها حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار التوجه نحو 1838.00 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مناطق 1765.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1780.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد