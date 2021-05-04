شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية الآن متأثراً بسلبية ستوكاستيك، بانتظار الارتكاز على الدعم المحوري 1.3820 والعودة لاستئناف الارتفاع من جديد.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.3975.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد