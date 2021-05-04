شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 1.2064، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.1975، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية نتوقع أن تحفّز السعر على كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1880 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 1.2064 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1970 والمقاومة 1.2120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط