"المركز": دفعة قوية للأسواق وسط مناخ متفائل نتيجة لتسارع وتيرة التطعيمات ونتائج الأرباح الإيجابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر إبريل 2021، أن أداء أسواق الأسهم الكويتية استمر على المنوال الإيجابي خلال الشهر، خاصةً بعد إعلان الشركات عن نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021. وارتفع المؤشر العام بنسبة 5.8% خلال الشهر. وبلغ معدل سيولة السوق في إبريل 171 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية، بارتفاع قدره 25% مقارنة بالشهر السابق.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 30.5%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 15.6%، بينما تراجع مؤشر قطاع المرافق بنسبة 4.9% خلال الشهر. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم "أجيلتي للمخازن العمومية" مكاسب كبيرة بلغت 30.6% في إبريل. وكانت "أجيليتي" قد أعلنت أنها قامت بتوقيع اتفاقية لأسهم أعمال المجمعات اللوجستية التابعة لأجيليتي بيع مع شركة "دي أس في بانالبينا" ومقرها الدنمارك، في صفقة بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار، وبما يؤسس ثالث أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم. وتعد هذه الصفقة من بين عدة صفقات مماثلة عالمياً في هذا القطاع الذي يتسم بتعدد شرائح الأعمال فيه. وحقق سهم بنك بوبيان مكاسب قدرها 13.7% خلال الشهر، بينما يواصل البنك التوسع في حصته السوقية محلياً من خلال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية للأفراد، مع استمراره بنفس استراتيجية وخطط مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وقد أعلن البنك نتائج أعماله عن الربع الأول من العام 2021، والتي كشفت عن ارتفاع في صافي الدخل بلغ نسبته 19.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير "المركز" إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) قد حقق مكاسب للشهر السادس على التوالي بما يتماشى مع المكاسب النفطية منذ نوفمبر في العام الماضي. وقد اختتم المؤشر الشهر بارتفاع قدره 4.4%. وحققت السوق القطرية مكاسب نسبتها 4.9% مدعومة بأداء الأسهم المصرفية، عقب رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالسوق. وجاءت مكاسب السوق السعودية وسوق أبوظبي 5.2% و2.3% على التوالي. وحققت سوق دبي مكاسب نسبتها 2.2%، بينما كانت مكاسب سوق عُمان وسوق البحرين 1.8% و1.4% على التوالي خلال أبريل.

ولفت تقرير "المركز" إلى أن الشركة العالمية القابضة (الإمارات) استمرت في كونها أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بلغت 42.6% خلال الشهر، وتجاوزت برأسمالها السوقي بنك أبوظبي الأول. والشركة مستمرة في نهجها الاستثماري واسع النطاق، والذي يتنوع ما بين الاستثمار في مشروع "سبيس إكس" لإيلون مسك وحتى ملكية وتشغيل المزارع السمكية. وحققت شركة صناعات قطر مكاسب قدرها 12.8% بعد الإعلان عن نتائج إيجابية للغاية في الربع الأول من العام. وقفزت أرباح الشركة في الربع الأول من 2021 بنسبة 478% مقارنة بالربع الأول من 2020 و43% مقارنة بالربع الرابع من 2020، لتسجل 1.5 مليار ريال قطري، فيما يعد أكبر ربح فصلي منذ العام 2016، بفضل التحقق الإيجابي لأسعار منتجاتها.

وجاء أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابياً، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) العالمي على ارتفاع بنسبة 4.5% في شهر إبريل، نتيجة للتعافي الاقتصادي القوي وسرعة إجراءات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 واستمرار الدعم الذي تقدمه المصارف المركزية الرئيسية. وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) مكاسب بنسبة 5.2% للشهر، بينما استفادت حصيلة سندات الخزانة من الأرباح القوية التي أعلنت عنها 87% من الشركات عن الربع الأول من العام، والتي فاقت التوقعات. وارتفع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 3.8% خلال الشهر.

وأغلقت أسعار النفط عند 67.25 دولار أمريكي للبرميل في نهاية شهر أبريل 2021، محققة مكاسب شهرية نسبتها 5.8%. واستمرت أسعار النفط متأرجحة بين 60 إلى 70 دولار للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع مواصلة "أوبك بلس" تطبيق سياسة خفض الإنتاج، في ظل حالة من الترقب لتطورات موجات تفشي فيروس كوفيد-19 في دول آسيا.