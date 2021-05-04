شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» توقع اتفاقية تمويل طويل الأجل بـ3.8 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» اتفاقية تمويل طويلة الأجل مع مجموعة من البنوك بقيمة تعادل 3.8 مليار درهم.

وأشارت في إفصاح لموقع سوق دبي المالي، إلى أن التمويل يتضمن نوعين من التسهيلات الائتمانية، حيث يتمثل النوع الأول في تسهيل ائتماني متجدد بقيمة تعادل 1.98 مليار درهم لمدة 5 سنوات، والثاني تسهيل قرض بقيمة تعادل 1.788 مليار درهم لمدة 7 سنوات.

ونوهت الشركة بأنه سيتم استخدام عائدات هذا التمويل لأغراض عامة تتعلق بعمليات الشركة، فضلاً عن دعم وتعزيز بنيتها التحتية بما يتماشى مع متطلباتها المستقبلية.