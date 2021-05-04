شكرا لقرائتكم خبر عن سقطت من علو.. مصرع دبلوماسية سويسرية ترعى المصالح الأمريكية في إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقيت السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية في طهران، حتفها بعد أن سقطت من أعلى برج في منطقة كامرانية في العاصمة الإيرانية. وفي حين لم تقدم معظم وسائل الإعلام المحلية أي تفاصيل حول وفاة السفيرة التي ترعى مصالح واشنطن أيضاً بطهران، أفاد المتحدث الرسمي باسم منظمة الطوارئ مجبتي خالدي، بحسب ما نقلت وكالة «مهر»، الثلاثاء، بأن شخصاً يبلغ من العمر 50 عاماً سقط من أحد أبراج كامرانية، ولسوء الحظ فقد حياته.

كما أوضح أنه «في الاتصال الأولي مع خدمات الطوارئ، قيل إن الضحية رجل، لكن بعد التحقيق تبين أنها سيدة، وأنها السكرتيرة الأولى للسفارة السويسرية».

إلا أن المسؤول لم يقدم أي تفاصيل، مكتفياً بالقول: «لم تتضح بعد أسباب الحادث، وما إذا كانت السيدة انتحرت، أم سقطت خطأ»، مضيفاً: «مضى وقت طويل على وفاتها». يذكر أن سويسرا تمثل المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران.