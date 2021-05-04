شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، حيث استأنف العمل اليوم، واستقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.78 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ18.75 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ21.54 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 48.99 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ49.04 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.